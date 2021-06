Tiere : Seltene Affenart zieht in Kölner Zoo ein

Sie gehören zur Lemurenart der Coquerel-Sifakas und sind vom Aussterben bedroht. Zwei Exemplare haben nun in Köln ein neues Zuhause gefunden.

Köln | Ein Sprung nach links, ein Hüpfer nach rechts: Im Kölner Zoo erkunden zwei neue Affen ihr Zuhause. „Ziggy“ und „Justa“ gehören zu der besonders seltenen und bedrohten Lemurenart der Coquerel-Sifakas, die nun zum ersten Mal in drei Zoos in Europa gezeigt wird, wie der Kölner Zoo am Dienstag mitteilte. Mit großen Augen und ihrem langen Schwanz sprang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.