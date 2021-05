New York : Schweizer Starkoch macht Luxusrestaurant vegetarisch

Das Restaurant „Eleven Madison Park“ zählt zu den besten der Welt. Bald gibt es dort nur noch vegetarische Menüs.

New York | Der Schweizer Starkoch Daniel Humm (44) will in seinem New Yorker Luxusrestaurant „Eleven Madison Park“ künftig kein Fleisch und keinen Fisch mehr anbieten. Wenn das Restaurant, das in der Coronavirus-Pandemie vorübergehend geschlossen war, im Juni wiedereröffne, werde es komplett vegetarisch sein, sagte Humm dem „Wall Street Journal“. Bis auf Milc...

