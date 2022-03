„Im Westen nichts Neues“ : Schüler und Ukraine-Krieg: Hat Remarques Pazifismus ausgedient?

Wie reagieren Schüler auf die pazifistischen Botschaften in Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“? Fest steht: Die pazifistische Botschaft kommt heute noch an.

Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine Thema in der Angelaschule. „Viele haben Angst vor einer Eskalation“, sagt Janna Heinemeyer. Sie unterrichtet an dem Osnabrücker Gymnasium seit über dreißig Jahren Deutsch, und seit dreißig Jahren ist da Krieg ein Unterrichtsthema. Krieg ist das Mittel zum Zweck, um den Schülern Lyrik zu vermitteln, und natürli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.