Wilhelm Genazino starb am Mittwoch im Alter von 75 Jahren nach kurzer Krankheit.

von dpa

14. Dezember 2018, 15:25 Uhr

Der Schriftsteller Wilhelm Genazino («Wenn wir Tiere wären») ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 75 Jahren nach kurzer Krankheit, wie der Carl Hanser Verlag am Freitag in München mitteilte.