Literatur : Schriftsteller Walter Kaufmann 97-jährig gestorben

Er verließ Nazi-Deutschland mit einem der letzten jüdischen Kindertransporte, lebte in England, Australien und der DDR. Nun ist der Schriftsteller Walter Kaufmann im Alter von 97 Jahren gestorben.

Berlin | Der Schriftsteller Walter Kaufmann, der unter anderem in der DDR und in Australien lebte, ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 97 Jahren in Berlin gestorben, teilten die Berliner Regisseure Karin Kaper und Dirk Szuszies im Auftrag der Familie mit. Die beiden haben einen Kino-Dokumentarfilm über das Leben von Kaufmann gedreht, den sie derzeit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.