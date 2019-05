Serie vor der Europawahl : Schriftsteller Günter Kunert über Europa: „Ich fühlte mich nie als Fremder“

In einer Serie vor der Europawahl stellen wir verschiedene soziale, politische und kulturelle Sichtweisen auf Europa vor.

von Günter Kunert

25. Mai 2019, 19:56 Uhr

Hier erzählt der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Günter Kunert, der als Jugendlicher in der nationalsozialistischen Diktatur aufgewachsen ist und keine höhere Schule besuchen durfte, weil seine Mutter Jüdin war.

Nach dem Krieg lebte und arbeitete Kunert in der DDR, die er aber 1979 verließ. Er zog in die Nähe von Itzehoe, wo der 90-Jährige bis heute lebt und täglich schreibt oder zeichnet. Für unsere Zeitung erklärt Kunert, der als einer der bedeutendsten deutschen Gegenwarts-Autoren gilt, seine persönliche Einstellung zu Europa.

dpa

Kunert über seine Sicht auf Europa

Die Welt von gestern kommt uns schnipselweise ins Haus, aber nicht nur diese: alle Vergangenheiten besuchen uns als elektronische Gäste. Oder, schlimmer, suchen uns heim. Was wir persönlich nicht sahen oder nie sehen werden, kommt zu uns ins Wohnzimmer, um uns zu erheitern, zu belehren, zu mahnen. Wollte man ein Resümee ziehen, könnte man sagen: Europa kenne ich in- und auswendig.

Dennoch sind wir als Reisende überrascht, wie anders es bei anderen, bei unseren Nachbarn zugeht, wenn wir als Reisende ihnen einen Besuch abstatten. Wir merken: Die Realität ist doch etwas anderes als das aus der Ferne Gesehene. Aber tauschen wir nicht bloß alte Vorurteile gegen neue?



Ein Leben in der Gegenwart und im Gestern

Ich bin in Europa ziemlich weit herumgekommen, wobei ich eine wesentliche Erfahrung gemacht habe: Ich fühlte mich nie als Fremder. Irgendein freundlicher Mensch sprach immer etwas deutsch, man hockte unter den Einwohnern, ohne aufzufallen, man war ähnlich oder gleich gekleidet, man fuhr ein ähnliches Auto, man zahlte mit demselben Geld und man konnte sich vorstellen, ein Bürger Roms oder Kopenhagens zu sein.

Diese Selbstverständlichkeit bestand nicht immer, wie wir uns, obwohl mit Unbehagen, erinnern. Sind wir jetzt unerwartet alle Europäer? Dem Pass zufolge gewiss. Aber sonst? Wir leben als Zeitgenossen der Gegenwart auch in einem vielfältigen, nicht immer erfreulichen Gestern. Überall umgibt uns Geschichte, und zwar keine fremde, exotische, sondern eine, die auch zu unserer eigenen gehört, auf mehr oder weniger friedliche Weise.

Ich könnte wetten, dass jeder Spanienbesucher einstmals als Kind seinen Don Quixote gelesen hat und noch weiß, wer Sancho Pansa gewesen ist. Und haben wir nicht alle Hollywood-Schinken über die römischen Gladiatoren gesehen? Auch wenn uns die Engländer im Moment nicht so recht mögen, wir wissen ganz genau, was hinter den Mauern von „Scotland Yard“, an denen wir gerade vorbeischlendern, vorgeht. Unterwegs in den benachbarten Ländern schien es mir, als sei ich schon einmal da gewesen und wusste doch, es wäre das erste Mal.

Europa ist auch Kunst und Literatur

Europa ist ja nicht allein eine geografische Bezeichnung, es ist das uns auch geistig umgebende Gebiet der Literatur, die uns durchs Leben begleitet hat, angefangen bei Dr. Doolittle und lange nicht endend bei Sommerset Maugham. Wir haben auf Kreta vor der Geburtshöhle des Zeus gestanden und wussten nicht, wo wir uns warum hier aufhalten, hätten wir nicht frühzeitig die griechischen Heldensagen gelesen. Was Literatur und Kunst uns bedeuten, ist keineswegs zu überschätzen.

Wer erinnert sich nicht als Ex-DDR-Bürger, wenn er zum Beispiel das Pergamon-Museum besuchte, an das bittere Gefühl, den einstigen Standort des berühmten Altars nicht sehen zu dürfen. Und dass man den jetzt in der Türkei umstandslos aufsuchen kann, gehört zu den lebenswerten Augenblicken der Geschichte – nicht nur der deutschen. Die Gewohnheit lässt uns oftmals das wirklich Wesentliche, das den Daseinswert Ausmachende als selbstverständlich ansehen oder sogar missachten. Es gibt jedoch Momente, wo einem bewusst wird, dass eine Landkarte mehr bedeutet, als ein gefaltetes, farbiges Stück Papier.



Das Warten auf den Grenzposten

Es ist schon so lange her, dass ich mich des Datums nicht mehr erinnere. Ich fuhr mit dem Zug nach Amsterdam und wurde nach einer Weile unruhig, konnte mir die Unruhe erst im Nachhinein erklären. Nämlich als der Zug durch eine Station fuhr, durch einen Ort, der schon in Holland lag. Jetzt wusste ich: Ich hatte auf den Zöllner, auf den Grenzposten gewartet. Und dieser Moment, weder nach Woher und Wohin befragt worden zu sein, war ein wahrhaftiges Geschenk – und unverdient dazu.

Wir haben Europa geschenkt bekommen, und Geschenke dieser Art sollte man nie vergessen: man erhält sie selten genug. Und just in diesen Tagen, da zentripetale Kräfte in Europa auseinanderstreben, erscheint mir der Zusammenhalt unseres Kontinents extrem wichtig. Was würde aus uns angesichts aufkommender Großmächte wie China, das mit seiner Seidenstraße gewiss nicht nur Geschäfte machen will. Die von Menschen überquellende Erde hat derart viel Unheil und Unglück erlitten, dass die Bewahrung des inneren Friedens wenigstens auf einem Teil des Planeten Vorrang haben sollte.