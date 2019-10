«Der letzte Ritter» : Schau über Maximilian I. im New Yorker Metropolitan Museum

Das Metropolitan Museum in New York zeigt eine große Schau über den römisch-deutschen Kaiser Maximilian I. Viele der Stücke waren zuvor noch nie in die USA ausgeliehen.

05. Oktober 2019, 12:24 Uhr

Rund 500 Jahre nach dem Tod von Maximilian I. (1459-1519) zeigt das New Yorker Metropolitan Museum eine große Schau über den römisch-deutschen Kaiser.

Etwa 180 Stücke aus Sammlungen in Europa, dem Nahen Osten und den USA, darunter Rüstungen, Wandteppiche und Gemälde, illustrieren das Leben des gebürtigen Erzherzogs aus dem Geschlecht der Habsburger.

Viele der Objekte waren zuvor noch nie in die USA ausgeliehen. «The Last Night: The Art, Armor and Ambition of Maximilian I.» (Auf Deutsch: Der letzte Ritter: Kunst, Rüstung und Ehrgeiz des Maximilian I.) eröffnet am 7. Oktober und soll bis zum 5. Januar 2020 zu sehen sein.