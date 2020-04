Offizielle Deutsche Charts : Samra mit Solo-Debüt und The Weeknd mit Single an der Spitze

Zehn Wochen lang besetzt der kanadische Rapper The Weeknd den Single-Thron. Sein deutscher Kollege Samra ist ganz oben in den Album-Charts.

Avatar_shz von dpa

24. April 2020, 16:52 Uhr

Der Rapper Samra hat mit seinem Solo-Debüt «Jibrail & Iblis» die Spitze der deutschen Album-Charts erobert, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Das Trio Schlagerpiloten erreicht mit «Santo Domingo» den zweiten Platz.

Rang drei sicherte sich Ramon Roselly, Sieger der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar», mit «Herzenssache».

Die zehnte Woche in Folge steht der kanadische Rapper The Weeknd mit «Blinding Lights» an der Spitze der Single-Charts. Es folgen der Kanadier Drake mit «Toosie Slide» und der US-amerikanische Rapper SAINt JHN mit «Roses». Die HipHopper Samra & Capital Bra steigen mit «365 Tage» neu auf Platz vier ein.