Ausstellung : Ruhlaer Uhrenmuseum zeigt geheime Atomuhr der DDR und mehr

Es geht um die Zeit und wie diese gemessen und angezeigt wird. Neben vielen anderen Exponaten ist in der Sonderausstellung im thüringischen Ruhla auch eine in der DDR gefertigte Atomuhr zu sehen.

Ruhla | Selbst bei der Messung der Zeit wollte der sozialistische deutsche Staat eigene Wege gehen: Ende der 1980er Jahre wurde in der DDR in einem Geheimprojekt eine Atomuhr entwickelt, die unabhängig von den westdeutschen Zeitskalen funktionieren sollte. Von Donnerstag an ist sie für längere Zeit dort zu sehen, wo einst viele Uhren hergestellt wurden: im...

