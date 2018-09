Blühende Kunst : Rose von Isa Genzken neben World Trade Center in New York

Die deutsche Künstlerin ist in den USA längst keine Unbekannte mehr. New York. Jetzt ziert eine acht Meter hohe Skulptur aus bemaltem Stahl an zentraler Stelle der Stadt.

von dpa

18. September 2018, 15:00 Uhr

Wo 2011 die Demonstranten der Protestbewegung «Occupy Wall Street» campierten, hat nun eine Rose der deutschen Künstlerin Isa Genzken einen festen Platz gefunden.

Die acht Meter große Skulptur «Rose III», die aus bemaltem Stahl besteht, wurde am Montag im Zuccotti Park direkt neben dem neuen World-Trade-Center-Komplex der Öffentlichkeit übergeben.

Die in Bad Oldesloe bei Hamburg geborene Genzken gilt als eine der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Künstlerinnen. Die 69-Jährige wurde bereits mit zahlreichen Preisen und Retrospektiven, unter anderem im Museum of Modern Art (MoMA) in New York, geehrt.