Natur und Umwelt : Rolf Zuckowski und Steven Gätjen beim 15. Vorlesetag

Jedes Jahr beteiligen sich tausende Menschen beim bundesweiten Vorlesetag. Auch in diesem Jahr sind wieder viele Prominente wie Rolf Zuckowski und Steven Gätjen dabei. Das Thema lautete «Natur und Umwelt».

von dpa

16. November 2018, 09:09 Uhr

Deutschland liest vor: Beim 15. bundesweiten Vorlesetag am Freitag werden prominente Unterstützer wie Liedermacher Rolf Zuckowski und Moderator Steven Gätjen erwartet.

Auch die Grünen-Politiker Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie Familienministerin Franziska Giffey (SPD) wollen Kindern aus Büchern vorlesen.

In diesem Jahr haben sich bereits mehr als eine halbe Million Vorleser und Zuhörer angemeldet, das Thema lautet: «Natur und Umwelt». Daher wird nicht nur in Schulen, Kitas und Bibliotheken vorgelesen, sondern auch im Wildpark oder in einem Kletterzentrum. Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung «Die Zeit», der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutsche Bahn Stiftung.