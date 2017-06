Zweiter Tag : «Rock im Park» - Festival in Nürnberg geht weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

System of a Down, Prophets of Rage sowie Macklemore & Ryan Lewis stehen am zweiten Tag des Festivals «Rock im Park» auf dem Programm.

Das ausverkaufte Rock-Spektakel war am Freitag in Nürnberg bei bestem Wetter mit den Toten Hosen, Beatsteaks und Beginner gestartet. Angesichts des jüngsten Terroranschlags in Manchester wurden die Einlasskontrollen verschärft und sorgten für lange Schlangen. Es ist verboten, Taschen und Getränke mit zu den Bühnen zu nehmen. Eine Festival-App informiert die Zuschauer über die Sicherheitshinweise.

«Rock im Park» fand erstmals 1997 statt, 2004 ist es auf das Nürnberger Zeppelinfeld umgezogen. 85 000 Musikfans können noch bis Sonntag auf vier Bühnen Musikern wie Rammstein, Liam Gallagher und Simple Plan zujubeln.

