Britische Filmpreise : Roadmovie „Nomadland“ gewinnt vier Baftas

Der US-amerikanische Film „Nomadland“ wird bei den Baftas mehrfach ausgezeichnet. Das Roadmovie gilt auch bei den Oscars als Favorit.

London | Der US-amerikanische Film „Nomadland“ der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao ist mit vier Auszeichnungen der Gewinner des Abends bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen. Das Roadmovie, das auch bei den Oscars in zwei Wochen als Favorit gilt, wurde bei der Preisverleihung in der Londoner Royal Albert Hall am Sonntag als bester Film präm...

