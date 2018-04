Krimiautorin : Rita Falk bekommt viel Post von Exilbayern

Rita Falk ist eine Bestsellerautorin. Ihre Kriminalromane lesen nicht nur die Menschen in der Heimat, sondern auch viele Exilbayer. Jetzt verrät die Schriftstellerin, was ihre Bücher inspiriert.

von dpa

21. April 2018, 13:44 Uhr

Bestsellerautorin Rita Falk (55) bekommt für ihre Kriminalromane um den kauzigen Dorfpolizisten Franz Eberhofer Post aus der ganzen Welt: «Sie glauben gar nicht, wie viele Exilbayern mir schreiben und sich für meine Krimis bedanken», sagte sie dem «Straubinger Tagblatt».

«Die lesen sie nämlich überall - in Kanada, auf Hawaii und in Neufundland, und freuen sich darüber, in der Ferne ein Stück vertraute Welt in Form meiner Bücher zu haben. Die finden sich total in meinen Figuren wieder.» Ihre Leser wüssten aber, dass sie alles mit einem Augenzwinkern erzähle - «eher satirisch als völlig realistisch».

Inspirieren lässt sich die gelernte Bürokauffrau und dreifache Mutter, die samt Familie in Oberbayern lebt, von gemeinsamen Erfahrungen mit ihrem Ehemann, einem ehemaligen Polizisten. «Damals bin ich auch oft auf Weihnachtsfeiern und Sommerfeste der Polizei mitgegangen - die Erzählungen der Kollegen wurden immer schräger, je mehr Bier geflossen war», so Falk («Winterkartoffelknödel»).