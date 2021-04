Extremismus : Rassismus-Vorwürfe: Externe Hilfe für Schauspielhaus

Rassistische und sexistische Strukturen seien am Düsseldorfer Schauspielhaus ein „Dauerzustand“, beklagt Ensemble-Mitglied Ron Iyamu. Jetzt setzt das Theater auf Hilfe von außen.

Düsseldorf | Nach Rassismus-Vorwürfen am Düsseldorfer Schauspielhaus hat Generalintendant Wilfried Schulz eine Aufarbeitung der Vorgänge mit externer Hilfe angekündigt. „An diesem Punkt soll ein unbefangener Blick von außen helfen, der die Situation klärt und bewertet“, schrieb Schulz in einem Gastbeitrag für die „Rheinische Post“ (Samstagausgabe). Es sei no...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.