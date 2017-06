Satire-Preis : «Prix Pantheon» für Michael Mittermeier

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

Der Kabarettist Michael Mittermeier, die Österreicherin Lisa Eckhart und das Schweizer Trio «Starbugs Comedy» sind mit dem Bonner Satire-Preis «Prix Pantheon» ausgezeichnet worden.

Mittermeier (51) erhielt den mit 4000 Euro dotierten Sonderpreis. Er ist damit der erste Künstler, der in Bonn zum zweiten Mal ausgezeichnet wurde, wie das Bonner Kabarett-Theater am Donnerstag mitteilte. Vor 21 Jahren hatte Mittermeier einen Nachwuchspreis erhalten.

In diesem Jahr wurde die in der Steiermark geborene Eckhart mit einem Nachwuchspreis geehrt. Die Jury lobte sie als «Sprachkünstlerin auf höchstem Niveau». Der Publikumspreis ging bei der Veranstaltung am Mittwochabend an die drei Mitglieder von «Starbugs Comedy» für ihre laut Jury «verrückten, temporeichen, atemberaubenden» Auftritte.

Das Bonner Kabarett-Theater vergibt den mit insgesamt 10 000 Euro dotierten Preis seit 1995 zusammen mit dem WDR in verschiedenen Kategorien.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 14:17 Uhr