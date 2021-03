Magische Kräfte : Pierce Brosnan wird zum Comic-Superhelden

Der Super-Agent wird zum Superhelden: Ex-Bond Pierce Brosnan verwandelt sich in Doctor Fate. Sein Gegenspieler hat ziemlich viele Muskeln.

Los Angeles | Von James Bond zum Comic-Superhelden: Der frühere Bond-Darsteller Pierce Brosnan („Stirb an einem anderen Tag“), der den berühmten Geheimagenten 007 in vier Filmen spielte, will erstmals in einer Comic-Superheldenrolle vor der Kamera stehen. Als die Figur Doctor Fate soll Brosnan an der Seite von Dwayne Johnson in der Comic-Verfilmung „Black Adam“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.