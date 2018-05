«Wie ein Kampfpilot» : Paul Kalkbrenner will noch im Rollstuhl auf die Bühne

Der Techno-Musiker ist zwar erst 40, denkt aber bereits über das Alter nach. Für ihn steht fest, noch sehr lange auf die Bühne zu wollen.

von dpa

17. Mai 2018, 10:01 Uhr

Der Techno-Musiker Paul Kalkbrenner («Sky and Sand») sieht sich auch im Rentenalter noch auftreten. «Ich will noch sehr lange weitermachen, am besten noch im Rollstuhl», sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

«Auf der Bühne bin ich wie ein Kampfpilot, aber danach merkt man schon das Alter.» Die Art seiner Auftritte - hinter dem Mischpult auf der Bühne - mache es aber möglich, noch lange aufzutreten. «Das, was ich mache, ist im Alter dann ja auch weniger affig, als vorne am Bühnenrand noch mit dem Mikro herum zu hüpfen.»

Kalkbrenner wurde vor zehn Jahren mit dem Film «Berlin Calling» über die Techno-Szene hinaus bekannt. Inzwischen spielt er weltweit auf Elektro-Festivals. Am 18. Mai erscheint sein neues Album.