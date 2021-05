Neues aus Hollywood : Oscar Isaac spielt Marvel-Held „Moon Knight“

Schauspieler Oscar Isaac kehrt ins Marvel-Universum zurück - diesmal als Superheld.

Berlin | US-Schauspieler Oscar Isaac („Inside Llewyn Davis“, „Star Wars“) schlüpft für den Unterhaltungsriesen Disney in ein Superhelden-Gewand. In der Serie „Moon Knight“ spielt der 42-Jährige den gleichnamigen Marvel-Superhelden. Marvel Studios teilte am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto, auf dem Isaac vor einigen Bildern des Superhelden zu sehen ist. „"Wir ...

