Roman : Notizen aus der Provinz: „Guldenberg“

Christoph Hein zeichnet in seinem neuen Buch ein düsteres Kleinstadt-Panoptikum rassistischer Borniertheit. Ein wenig schmeichelhaftes Porträt aus der ostdeutschen Provinz.

Berlin | In Guldenberg scheint die Welt noch in Ordnung. Das Leben dort ist „ruhig, vertraut und gemütlich“ und so soll es bitte auch bleiben. Eine gewisse Gleichgültigkeit und unterkühlte Freundlichkeit schützt die Bewohner des ostdeutschen Städtchens vor den Zumutungen dort draußen: „Man hatte davon gehört, dass in den großen Städten wie Berlin oder Paris...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.