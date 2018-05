Auszeichnung : Nina Stemme erhält Birgit-Nilsson-Preis

Er ist so etwas wie der Oscar der Musikwelt: Der Birgit-Nilsson-Preis geht in diesem Jahr an die Sopranistin Nina Stemme.

von dpa

15. Mai 2018, 14:00 Uhr

Stockholm (dpa) – Die schwedische Sopranistin Nina Stemme erhält den Birgit-Nilsson-Preis, eine der höchstdotierten Auszeichnungen der klassischen Musik. Sie werde für ihre herausragende Arbeit, ihre Hingabe und Leidenschaft für Musik ausgezeichnet, begründete die Jury am Dienstag im Stockholm.

Der nach der schwedischen Opernsängerin Birgit Nilsson benannte Preis ist mit einer Million US-Dollar (rund 840 000 Euro) dotiert. Er wurde 2009 zum ersten Mal vergeben. Damals suchte Nilsson den Preisträger, den spanischen Star-Tenor Placido Domingo, vor ihrem Tod noch selbst aus. Seitdem wurde die Auszeichnung erst zwei weitere Male verliehen: 2011 an den italienischen Dirigenten Riccardo Muti und 2014 an die Wiener Philharmoniker.

Stemme ist die vierte Preisträgerin. Sie nehme den Preis zum 100. Geburtstag Nilssons «mit höchster Ehrfurcht und in Demut an», erklärte die 55-Jährige.