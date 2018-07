Musikcharts : Neuntes Nummer-eins-Album für Amigos

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt.

von dpa

20. Juli 2018, 16:00 Uhr

Das Schlager-Duo «Die Amigos» hat es wieder geschafft: Auch das neue Album «110 Karat» von Karl-Heinz und Bernd Ulrich steht sofort auf Platz eins der deutschen Charts. Dies teilte GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit. Es sei bereits das neunte Nummer-eins-Album der hessischen Brüder.

Der Spitzenreiter der vergangenen Woche - das Schlager-Debüt des niederländischen Popmusikers Eloy de Jong «Kopf aus - Herz an» - rutschte auf den zweiten Platz ab. Auch Platz fünf belegt ein Schlager - «Summerlove» von G.G. Anderson. Rapper Capital Bra bleibt mit «Berlin lebt» auf Rang drei.

In den Single-Charts ist «In My Mind» von Dynoro & Gigi D’Agostino die neue Nummer eins. Rapper Bushido, der es in der vergangenen Woche erstmals in seiner Karriere auf die Eins geschafft hatte, fällt auf Platz fünf zurück. Dazwischen liegen «Bella Ciao» von El Profesor, «Solo» von Clean Bandit feat. Demi Lovato und «Je ne parle pas francais» von Namika feat. Black M.