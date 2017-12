Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Neue Filme und Serien: Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

von shz.de/isnotTV.com

erstellt am 15.12.2017 | 11:30 Uhr

Was lohnt sich und was nicht? isnotTV, Partner von shz.de, stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Dieses Wochenende ist Netflix dem Verbrechen auf der Spur und spricht mit den verschiedenen Filmen und Serien ein breites Publikum an. Ein kleiner Hase kommt in „Zoomania” bei der Aufklärung eines Verbrechens ganz groß raus und in der zweiten Staffel von „El Chapo” geht es um einen kleinen Mann – der sich zu einem der größten Gangster aller Zeiten hochgearbeitet hat. In der Dokumentation „Freeway: Crack in the System” sind nicht nur gewöhnliche Drogendealer die Kriminellen, denn die Regierung steckt ebenfalls mit drin. Wenn Liebende plötzlich morden, dann ist es wieder Zeit für „Murderous Affairs”, Staffel 2. Die zweite Staffel von „The Ranch” hat mit all diesen Dingen zum Glück nichts am Hut, ein junger Mann kehrt lediglich nach seiner gescheiterten Football-Karriere nach Hause zurück und erlebt, dass auch dort nicht alles am Schnürchen läuft.

Zoomania (Start 14.12.)

Die junge Polizistin Judy Hopps wird in die riesige Großstadt Zoomania versetzt und hofft dort endlich darauf, einen richtig großen Fall lösen zu können. Aber als kleiner Hase wird sie von den anderen, viel größeren Kollegen nur belächelt und darf deshalb nur Parksündern nachjagen. Auch der Fuchs und Trickbetrüger Nick Wilde, der lieber etwas ganz Besonderes sein will, lebt in der Stadt. So kommt es, dass Nick auf Judy trifft und sich sofort den Zorn der Hasendame einfängt. Als Judy endlich einen spannenden Fall lösen darf, stellt sie leider schnell fest, dass sie Hilfe braucht. Als die beiden das Ziel einer Verschwörung werden, müssen sie sich zusammenschließen, um den mysteriösen Fall aufzuklären.

Freeway: Crack in the System (Start 15.12.)

Die Dokumentation berichtet über die Crack-Epidemie, die in den USA über ganze Viertel hinwegzog. Dabei ist Dreh- und Angelpunkt der Drogendealer Freeway Rick Ross, auch als King of Crack bekannt, der zu einem der größten Verbrecher aufstieg. Journalist Gary Webb erhielt für seine Enthüllungen über die Verwicklung der Regierung in die Drogengeschäfte einen Pulitzer-Preis.

Murderous Affairs - Staffel 2 (Start 14.12.)

Liebesaffären führen nicht immer nur zu Eifersucht und Krach in der Beziehung, sondern manchmal auch zu Mord. Die True-Crime-Dokumentation zeigt Interviews, in denen Angehörige und Ermittlungsbeamte die Hintergründe erklären und auch nachgestellte Szenen, in denen der Verlauf des mörderischen Geschehens nachgespielt wird.

El Chapo - Staffel 2 (Start 15.12.)

Joaquin „El Chapo” Guzman (Marco de la O) ist einer der gefährlichsten Kriminellen, die Mexiko je gesehen hat und sorgte 2015 mit seinem spektakulären Gefängnisausbruch für Schlagzeilen. Doch das war nicht immer so: Die Geschichte nimmt 1985 seinen Anfang, als El Chapo noch kein großer Name war und er für das Guadalajara-Kartell gearbeitet hat. Erst nach und nach kämpft sich El Chapo zu dem „großen” Gangsterboss hoch, über den man in den Straßen spricht.

The Ranch - Staffel 2, Teil 4 (Start 15.12.)

Der junge Colt (Ashton Kutcher) kehrt nach seiner kurzen und erfolglosen Football-Karriere nach Hause zurück, um mit seinem älteren Bruder Jameson „Rooster” (Danny Masterson) und seinem Vater Beau (Sam Elliott) die familieneigene Ranch in Colorado zu führen. Colt hat die Familie jedoch seit 15 Jahren nicht mehr gesehen und so entstehen einige Differenzen zwischen den Männern. Zu allem Übel ist Colt auch nicht unbedingt der geborene Farmer.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Was soll man sagen: Zwar bietet Amazon dieses Wochenende nicht besonders viel an neuen Filmen und Serien an, dafür kann es aber nicht spannender werden. Wer sich schon einmal die Frage gestellt hat, wie die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg wohl mit anderen Siegern ausgesehen hätte, der bekommt mit der dritten Staffel von „The Man in the High Castle” vielleicht eine Idee. Actionreich geht es mit „Fast & Furious 7” auf den Straßen Amerikas weiter. Obwohl Paul Walker während des Drehs verstarb, konnten die Szenen mit ihm aufwändig digital ergänzt werden.

Fast & Furious 7 (Start 15.12.)

Ian Shaw (Jason Statham) sinnt auf Rache für seinen Bruder Owen (Luke Evans) und will alle aus der Crew von Dom (Vin Diesel) tot sehen: Brian (Paul Walker), Mia (Jordana Brewster), Letty (Michelle Rodriguez), Tej (Ludacris) und Roman (Tyrese Gibson). Doch Ian ist nicht das einzige Problem des Teams, denn sie sollen im Auftrag des mysteriösen Mr.Nobody (Kurt Russell) Terroristen ein GPS-Programm abjagen und die Programmiererin Ramsey (Nathalie Emmanuel), die das Programm namens „Das Auge Gottes” entwickelt hat, aus seinen Fängen befreien.

The Man in the High Castle - Staffel 3 (Start 16.12.)

Was wäre, wenn Deutschland und Japan den Ausgang des Zweiten Weltkriegs für sich entschieden hätten? Angesiedelt im Jahr 1962 geht die Serie von dieser alternativen Geschichtsschreibung aus und stellt den Nazi-Spion Joe Blake (Luke Kleintank) sowie den jüdischen Flüchtling Frank Frink (Rupert Evans) in den Mittelpunkt. Frank fürchtet, dass seine wahre Identität auffliegt und darüber hinaus gerät seine Freundin Juliana Crain (Alexa Davalos) zwischen die Fronten der Besatzungsmächte.







Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Maxdome entscheidet sich dieses Wochenende mal wieder, einen bunten Genre-Mix auszupacken, so dass für fast jeden Geschmack etwas dabei ist. „Tulpenfieber” entführt mit einer riskanten Liebesgeschichte in das malerische Holland und auch in „Manhattan Love Story” geht es mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle um die Liebe eines ungleichen Paares. Familienkrisen sind einigen bekannt, doch in „Der Wein und der Wind” müssen schwierige Ereignisse verarbeitet werden. Geballte Frauenpower ist in der Comicwelt keine Seltenheit, also spielt auch in Staffel 1-2 von „Marvel’s Agent Carter” eine Heldin die Hauptrolle und passend zum neuen „Star Wars”-Kinostart gibt es die dritte Staffel „Star Wars Rebels” für all diejenigen, die „vorglühen” wollen.

Marvel’s Agent Carter - Staffel 1-2 (Start 15.12.)

1946, ein Jahr nach den Geschehnissen in „Captain America - The First Avenger”: Peggy Carter (Hayley Atwell) arbeitet während des Zweiten Weltkriegs als britische Offizierin für die Behörde S.S.R. und ist die entscheidende Agentin im globalen Konflikt. Sie agiert im Auftrag von Howard Stark (Dominic Cooper), dem Vater von Tony Stark (Robert Downey Jr.) und setzt gemeinsam mit Edwin Jarvis (James D’Arcy) alles daran, die Menschheit vor den Schurken des Planeten zu retten.

Manhattan Love Story (Start 13.12.)

Marisa (Jennifer Lopez) lebt in der Bronx, ist alleinerziehende Mutter und arbeitet in einem Nobel-Hotel als Zimmermädchen, doch sie träumt von einem besseren Leben und erhofft sich den Aufstieg ins Hotelmanagement. Als sie ihre Freundin und Kollegin Stephanie (Marissa Matrone) überredet, die teure Garderobe einer Besucherin anzuprobieren, verwechselt Politiker Marshall (Ralph Fiennes) sie und verliebt sich in das Zimmermädchen. Marisa lässt sich darauf ein und gibt sich als die reiche Frau Caroline aus, denn sie kann und will das Missverständnis nicht aufklären. Eine Romanze, die zum Scheitern verurteilt ist?

Der Wein und der Wind (Auf Abruf 11.12.)

Die drei Geschwister Jean (Pio Marmaï), Juliette (Ana Girardot) und Jérémie (François Civil) stehen nach dem Tod ihres Vaters vor der schwierigen Aufgabe, das von ihm geerbte Weingut weiter zu verwalten. Seit Jahren wirft das Gut in der traditionsreichen Weingegend Burgund keinen Profit mehr ab, doch die Übernahme des Geschäfts ist nicht das einzige Problem. Um das Erbe ihres Vaters antreten zu können, müssen die ungleichen Geschwister schwierige Erinnerungen der Vergangenheit aufarbeiten.

Tulpenfieber (Auf Abruf 15.12.)

Der junge Maler Jan Van Loos (Dane DeHaan) soll Sophia (Alicia Vikander), die Ehefrau des Tulpenhändlers Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz), porträtieren. Maler und Modell geraten in höchste Gefahr, als sie sich ineinander verlieben. Sandvoort sinnt auf Rache, während Van Loos in das riskante Geschäft mit Tulpenzwiebeln einsteigt, um die Flucht für sich und seine Angebetete zu sichern. Regisseur Justin Chadwick erzählt die dramatische Geschichte eines Paares, das sich gegen die starren Gesellschaftsnormen seiner Zeit auflehnt.

Star Wars Rebels - Staffel 3 (Auf Abruf 15.12.)

Vierzehn Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith” und fünf Jahre vor der Schlacht um Yarvin vor dem Finale von „Krieg der Sterne” setzt die Handlung an. Somit liegt der Fokus auf die Folgen der Order 66 sowie dem Kampf der neu formatierten Rebellen gegen das mächtige Imperium. Die Serie zeigt die Abenteuer einer kleinen Rebellengruppe, die aus Jedi-Ritter Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Zeb Orrelios, Sabine und Hera Syndulla besteht und vom launischen Astromechdroide Chopper begleitet wird.