Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Neue Filme und Serien: Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

von shz.de/isnotTV.com

erstellt am 24.11.2017 | 11:30 Uhr

Was lohnt sich und was nicht? isnotTV, Partner von shz.de, stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Dieses Wochenende kann man sich auf viele Netflix-Originals freuen, die den Abonnenten auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Mit der neuen Westernserie „Godless” begeben wir uns in das Jahr 1884 und auch in der zweiten Staffel von „Frontier” reisen wir in das alte Nordamerika, wo noch grobe Regeln galten. Der Neustart „She’s Gotta Have It” ist ein Remake des gleichnamigen Films von 1986 und für den Dokumentarfilm „Cuba and the Cameraman” wurde stolze 42 Jahre lang gedreht!

Godless (Start 22.11.)

Wir schreiben das Jahr 1884 in New Mexico: Der Outlaw Frank Griffin (Jeff Daniels) ist auf Rache aus und auf der Suche nach seinem früheren Partner Roy Goode (Jack O’Connell), der Griffin und seine Leute betrogen hat. Während der Kriminelle Unterschlupf sucht, gelangt er plötzlich mit seiner Bande in die kleine, ehemalige Minenstadt La Belle, in der ausschließlich Frauen an der Macht sind. Als die Nachricht die Runde macht, dass Griffin auf dem Weg ist, sind die Frauen jedoch wenig erfreut und verbünden sich, um sich gegen den Verbrecher zu verteidigen.

She’s Gotta Have It - Staffel 1 (Start 23.11.)

Basierend auf dem Film von 1986 dreht sich die Comedy-Serie um Nola Darling (DeWanda Wise), die zwischen drei Verehrern jongliert: Dem höflichen und wohlgesinnten Jamie Overstreet (Lyriq Bent), dem narzisstischen Model Greer Childs (Cleo Anthony) und dem unreifen Mars Blackmon (Anthony Ramos). Während die Männer sie am liebsten für sich selbst haben wollen, kann sich Nola einfach nicht entscheiden und liebt ihre Freiheit viel zu sehr, um sich an einen von den Liebhabern zu binden. Als die drei Männer letztendlich aufeinandertreffen, wird sie vor eine Wahl gestellt.

Cuba and the Cameraman (Start 24.11.)

Für seinen Dokumentarfilm begleitete Jon Alpert 42 Jahre lang den Diktator Fidel Castro sowie drei kubanische Familien, die von dessen Politik beeinflusst wurden. Über die Jahrzehnte baute er Freundschaften auf, die ihm dabei halfen, ein Bild des kommunistischen Landes zu erstellen und dabei neue Perspektiven einzufangen. Ein außergewöhnlicher Einblick in die kubanische Revolution.

Frontier - Staffel 2 (Start 24.11.)

Declan Harp (Jason Momoa) ist der Sohn eines Iren sowie einer Indianerin und führt seinen persönlichen Rachefeldzug gegen einen hohen Beamten der Hudson Bay Company und die dazugehörigen englischen Soldaten. Dank seiner Herkunft hat Harp Zugang zu indianischen Fellen und versucht, die englische Konkurrenz auszustechen. Doch der Markt ist hart umkämpft und auch Amerikaner, Franzosen und Schotten versuchen, sich durchzubeißen. Zum Glück bekommt Declan Harp bei seinem Plan Unterstützung.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Amazon bietet dieses Wochenende zwar nicht sehr viel neues an, haut dabei jedoch richtig einen raus! Das mit sechs Oscars gekrönte Musical „La La Land” mit Ryan Gosling und Emma Stone ist endlich zu sehen und auch Marvel’s „Spider-Man: Homecoming” kann man bereits in den eigenen vier Wänden genießen. „Begabt - Die Gleichung eines Lebens” handelt von einem alleinerziehenden Ersatzvater, der das Leben seiner hochbegabten Nichte so normal wie möglich gestalten will.

La La Land (Start 24.11.)

Mia (Emma Stone) ist leidenschaftliche Schauspielerin und Sebastian (Ryan Gosling) Jazz-Musiker. Beide suchen in Los Angeles ihr Glück und wollen den Durchbruch schaffen, müssen sich jedoch mit Nebenjobs durchkämpfen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Als sie einander vor dem Klavier begegnen und schließlich ein Paar werden, kämpfen sie gemeinsam für ihren Traum und unterstützen sich gegenseitig. Doch schnell müssen die beiden feststellen, dass ihre Träume auch Opfer fordern, die ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen.

Spider-Man: Homecoming (Start 23.11.)

Nach seiner Rückkehr vom Treffen mit den Avengers fühlt sich Peter Parker alias Spider-Man (Tom Holland) unnütz und denkt, dass seine Fähigkeiten nur für kleine Verbrechen wie Taschendiebstahl reicht. Daneben muss der Jugendliche auch noch den Alltag an der Highschool gemeistert bekommen, wo er sich in Liz (Laura Harrier) verliebt. Ausgerechnet dann sorgt ein Bösewicht namens Vulture (Michael Keaton) für Unruhen.

Begabt - Die Gleichung eines Lebens (Start 23.11.)

Frank Adler (Chris Evans) lebt mit seiner Nichte Mary (Mckenna Grace) in einem kleinen Küstenort in Florida, wo er sie anstatt ihrer eigenen Eltern großzieht. Bald schon vermutet Mary’s Lehrerin Bonnie (Jenny Slate), dass das kleine Mädchen, vor allem in Mathematik, hochbegabt ist. Doch Frank möchte nichts davon wissen, denn er wünscht sich für seine Nichte ein normales Leben ohne Leistungsdruck und fernab von Intelligenztests. Das ruhige Patchworkleben nimmt ein Ende, als seine eigene Mutter Evelyn (Lindsay Duncan) davon erfährt und große Pläne für ihre Enkeltochter schmiedet. Frank beschließt für das Glück seiner Nichte zu kämpfen und erhält zum Glück von Bonnie, seiner Vermieterin und Freundin Roberta (Octavia Spencer) jegliche Unterstützung.

Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Bei Maxdome geht es mit Amerika, Russland und Georgien dieses Mal ganz schön international zu! Die Comedy-Serie „You’re the Worst” gehört jedoch nicht mehr lange zum Repertoire von Maxdome, also schnell bingen! In „Der Duellist - Im Auftrag des Zaren” kämpft ein mutiger Mann für die Liebe und auch in der ersten Staffel von „Marvel’s Luke Cage” steht der Begriff Kämpfen im Fokus. In „Meine glückliche Familie” scheint eine Frau entgegen dem Titel eher nicht so glücklich in ihrer Familie zu sein und verlässt diese.

You’re the Worst (Endet 22.11.)

Die zynische PR-Managerin Gretchen lernt auf einer Hochzeit den erfolglosen Autor Jimmy kennen und landet mit ihm im Bett. Obwohl es bei einem typischen One-Night-Stand bleiben soll, treffen sie sich die nächsten Wochen öfters und entwickeln so etwas wie ein undefinierbares Beziehungsgeflecht. Beide haben keine Ahnung, wie man eine erfolgreiche Beziehung führt, da sie eigentlich beide hauptsächlich nur auf sich fokussiert sind.

Der Duellist - Im Auftrag des Zaren (Auf Abruf 23.11.)

Russland im 19.Jahrhundert: Graf Beklemishev (Vladimir Mashkov) beschuldigte einst den ehemalige Offizier Yakovlev (Pyotr Fyodorov) eines Verbrechens, das er nicht beging und wurde somit aus der Stadt verbannt. Nun kehrt Yakovlev aus dem Exil unter einem Decknamen nach St.Petersburg zurück, um als Berufsduellist seinen Unterhalt zu verdienen. Gegen Bezahlung führt er für schwache oder furchtsame Männer ihre Kämpfe aus, was im russischen Ehrenkodex auch erlaubt ist. Zurück auf heimischem Boden verliebt er sich in die Fürstin Martha (Julia Khlynina), die zu seinem Schrecken seinem Feind Beklemishev versprochen ist. Der Duellist muss seine Identität doch enthüllen, um nun im eigenen Namen für die Liebe zu kämpfen.

Meine glückliche Familie (Auf Abruf 24.11.)

Manana (Ia Shugliashvili) ist Literaturlehrerin und lebt mit ihrem Mann Soso (Merab Ninidze), ihrer Mutter Lamara (Berta Khapava) und ihrer verheirateten Tochter Nino (Tsisia Kumsishvili) unter einem Dach in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Tiflis. An ihrem 52. Geburtstag rückt sie jedoch mit einer Überraschung raus, die das Chaos nach sich zieht: Sie hat genug und zieht aus! Trotz der Ablehnung und den Drohungen ihrer Familie genießt sie ihre neue Freiheit, so gut es geht.

Marvel’s Luke Cage - Staffel 1 (Auf Abruf 23.11.)

Carl Lucas (Mike Colter) alias Luke Cage erhält nach einem sabotierten Experiment übermenschliche Stärke und eine undurchdringbare Haut. Er versucht zwar als Friseurgehilfe ein unauffälliges Leben zu führen, doch als sein Freund und Arbeitgeber Pop von einem Kriminellen erschossen wird, um dem Gangsterboss Cornell „Cottonmouth” Stokes (Mahershala Ali) zu imponieren, nimmt Luke den Kampf gegen den Gangsterboss auf. Dabei muss er sich jedoch seiner Vergangenheit stellen, die er zu vergessen versuchte.