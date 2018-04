200. Marx-Geburtstag : Nahles und Jauch am 5. Mai in Trier erwartet

An Karl Marx haben sich immer schon die Geister gespalten. Zum Jubiläum haben sich viele Prominente angekündigt. Zu Ehren des Philisophen wird eine Skulptur enthüllt. Auch Kritiker wollen kommen.

von dpa

23. April 2018, 15:29 Uhr

Zum 200. Geburtstag von Karl Marx am 5. Mai in Trier haben sich prominente Gäste angekündigt.

Neben der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) werde auch die SPD-Chefin Andrea Nahles bei der Enthüllung der Karl-Marx-Statue dabei sein, sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) am Montag in Trier. Auf der Gästeliste zum Festakt am 5,50 Meter hohen Marx-Denkmal stehen zudem etliche Delegationen aus China. Die Marx-Skulptur hat China Trier als Geburtsstadt von Marx geschenkt.

Am Morgen wird im Geburtshaus von Karl Marx, dem Museum Karl-Marx-Haus, eine neue Dauerausstellung eröffnet - mit 300 Gästen, darunter auch der Fernsehmoderator Günther Jauch.

Bereits am 4. Mai gibt es zudem einen Festakt zur Eröffnung der großen Ausstellungen über den Philosophen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als Festredner. Dazu werden mehr als 1000 Besucher in der Konstantinbasilika erwartet.

Am Jubiläumstag haben sich auch Kritiker angesagt: Neben Mahnwachen gebe es einen angekündigten Schweigemarsch der AfD, teilte die Stadt mit. Zeitverzögert werde es auch eine Pro-Marx-Demonstration geben.