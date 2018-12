Album und Single : Musik-Charts: Udo Lindenberg siegt mit «Live vom Atlantik»

Pole-Position für Udo Lindenberg: Der Panikrocker hat sich mit seinem zweiten Akustik-Album gleich an die Spitze der Charts gesetzt.

von dpa

21. Dezember 2018, 16:33 Uhr

«Mit Live vom Atlantik», seiner zweiten MTV-Unplugged-Scheibe, hat sich Panikrocker Udo Lindenberg direkt an die Spitze der deutschen Albumcharts gesetzt.

Der zweite Platz geht an Herbert Grönemeyer mit «Tumult», wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Die Südtiroler Rockband Frei.Wild schafft es mit der Live-Version ihres Longsellers «Rivalen und Rebellen» auf Rang drei. Neu auf der Vier steht die Kopenhagener Metal-Band Volbeat («Let's Boogie! Live From Telia Parken»), Fünfter ist Mark Forster («Liebe»).

Insgesamt 26 Weihnachtssongs mischen nach Angaben von GfK Entertainment wenige Tage vor dem Fest die Single-Charts auf. Zwei von ihnen schaffen es in die Top 10: «All I Want For Christmas Is You» (Mariah Carey, zwei) und «Last Christmas» (Wham!, fünf). Spitzenreiterin bleibt Ava Max («Sweet But Psycho»), Dritter ist Sido («Tausend Tattoos»).