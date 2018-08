Theaterproduktion : Musicalpremiere für Rolf Zuckowksi in Hamburg

Nach der Uraufführung des Stücks «Weihnachtsbäckerei» diesen Dezember in Hamburg, soll es 2019 auf Tour geschickt werden.

17. August 2018, 14:26 Uhr

Hamburg (dpa) – Rolf Zuckowskis «Weihnachtsbäckerei» kommt erstmals als Musical auf die Bühne. Nach der Uraufführung im Dezember dieses Jahres in seiner Heimat Hamburg soll das Stück im nächsten Jahr auf Deutschlandtour gehen.

Es sei die erste professionelle Theaterproduktion zu seinen Liedern, sagte Zuckowski am Freitag im Schmidts Tivoli, wo die Inszenierung zu sehen sein wird. «Die Weihnachtsbäckerei» erzählt zu 20 seiner schönsten Winter- und Weihnachtslieder eine turbulente Geschichte zur Vorweihnachtszeit.

Sein 1987 veröffentlichtes Lied «In der Weihnachtsbäckerei» sei eigentlich auch schon selbst ein kleines Theaterstück, sagte Zuckowski. «Da gibt es einen bestimmten Ablauf auf der Bühne, der sich bewährt hat, den wir auf der Bühne und in vielen Fernsehsendungen gezeigt haben.» Dass sich um das Lied herum eine größere Geschichte erzählen lasse, habe in der Luft gelegen, aber: «Ich selber bin nicht der Mann für Dialoge und Bühnensituationen.» Daher habe es zumindest auf der professionellen Ebene so lange gedauert.

Das Familienmusical von Komponist Martin Lingnau («Das Wunder von Bern»), Autorin Hannah Kohl und Regisseurin Carolin Spieß enthält neben dem Titelsong Lieder wie «Guten Tag, ich bin der Nikolaus», «Winterkinder», «Es schneit» und «Dezemberträume».

Erzählt wird von drei Geschwistern, deren Eltern auswärts festsitzen. Deshalb ist es nun an ihnen, ganz allein die in der gesamten Nachbarschaft berühmten Weihnachtsplätzchen zu backen. Es gibt nur ein Problem: Sie haben keine Ahnung, wie.