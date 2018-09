Farben und kühles Flair : Museum Folkwang zeigt Magischen Realismus

Die Ausstellung «Unheimlich real» in Essen widmet sich einer künstlerischen Strömung, die nach dem ersten Weltkrieg entstanden ist: Dem Magischen Realismus.

27. September 2018, 13:42 Uhr

In seiner Herbstschau zeigt das Museum Folkwang in Essen italienische Malerei der 1920er Jahre. Bekanntester Künstler in dieser Ausstellung über den Magischen Realismus ist der Maler Giorgio de Chirico (1888 - 1978).

Die Ausstellung «Unheimlich real» stellt auch andere Künstler dieser Richtung vor - wie Felice Casorati, Antonio Donghi und Ubaldo Oppidie. Die Schau zeigt 80 Gemälde und dauert vom 28. September bis zum 13. Januar 2019. Überwiegend stammen die Werke aus Privatsammlungen. Viele der Bilder sind erstmals in Deutschland ausgestellt. Der Magische Realismus entstand in Italien nach dem Ersten Weltkrieg.

Die stimmungsvollen, oft in leuchtenden Farben gemalten Bilder wirken trotzdem kühl und wie eingefroren. «Die Gemälde zeigen ihre Gegenstände klar und deutlich, atmosphärisch und thematisch bleiben sie jedoch rätselhaft», erklärte das Museum Folkwang am Donnerstag in Essen. Die Schau ist in verschiedenen Räumen nach Themengruppen gegliedert. Dazu gehören Architekturbilder von de Chirico und Carlo Carra, außerdem Frauenporträts, Clowns, häusliche Szenen, Stillleben und Aktdarstellungen.