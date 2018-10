Morgen im „Tatort“: Die Gladiatoren von Dortmund

von

07. Oktober 2018, 11:41 Uhr

Wenn man so will, hat sich ja Schauspieler Rick Okon (29) zu Dortmunds neuem „Tatort“-Kommissar Jan Pawlak quasi „hochgemordet“. Denn vor zwei Jahren messerte er sich offenbar so überzeugend durch den Kölner „Tatort – Kartenhaus“, dass eine „Beförderung“ unausweichlich wurde. Unvergesslich dieses Roadmovie im Stile von „Bonny & Clyde“. Und durfte Okon im Februar bei seiner Premiere als Kossik-Nachfolger erstmal nur schnuppern („Tollwut“), so muss er jetzt richtig ran. Im Team – unter der grantigen Fuchtel von Faber (Jörg Hartmann) und um Tuchfühlung bemüht zu Bönisch und Dalay (Anna Schudt, Aylin Tezel). Mehr noch aber bei der Aufklärung eines bizarren Mordfalls.

Denn als sich in einer Industrieruine die verkohlten Reste einer Leiche finden, führen die Spuren in ein Hotel in der Innenstadt – zu dem russischen Milliardär Oleg Kambarow (Samuel Finzi). Und hinein in die Schattenwelt illegaler Martial-Arts-Kämpfe zur Ergötzung des Dortmunder Geldadels. Was liegt da näher, als Jungspund Pawlak undercover in die Trainingsgruppe der überwiegend tschetschenischen Killerkämpfer zu schleusen? „Da gibt’s nicht nur auf die Fresse“ (Faber), sondern hoffentlich auch Futter für die Lösung des Falls. Ob das gut geht?

Regisseurin Maris Pfeiffer drückt mächtig auf die Tube, wie es sich für eine Mordgeschichte im Gladiatoren-Milieu gehört. Aber einmal mehr ist sie weit entfernt von einer linearen Hau-Drauf-Logik. Behutsam eröffnet sie gleich fünf, sechs Handlungsebenen (Buch: Wolfgang Stauch) und damit für uns Zuschauer ebenso viele Perspektiven auf das Geschehen.

Nicht eben schön, was wir da zu sehen bekommen. Blutige Gesichter, gebrochene Rippen, verlorene Kinder, hilflose Kommissare. Auf der anderen Seite: glitzernde Roben, fette Limousinen, halbseidene Damen. Denn am Ende geht’s auch hier nur um die Kohle. Gewinnen oder Verlieren! Leben oder Tod! Bussi, bussi! Eine traurige Allegorie auf das reale Leben. Wir dürfen (sollen!) ins Grübeln kommen.

FRANK KOBER



„Tatort – Tod und Spiele“, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD