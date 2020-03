Elektropop-Duo : Milky Chance: Trotz Corona-Krise keine Langeweile

Das Elektropop-Duo Milky Chance musste, wie viele andere Künstler, seine Auftritte absagen. Langeweile kommt dennoch nicht auf.

26. März 2020, 09:49 Uhr

Die Corona-Pandemie diktiert auch für prominente Musiker wie das Elektropop-Duo Milky Chance den Alltag - langweilig wird es den beiden Kasselern trotz abgesagter Auftritte aber nicht.

Sänger Clemens Rehbein (27) sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Wir versuchen, die Zeit so gut es geht zu nutzen, und schreiben Songs und produzieren.»

Wegen der Kontaktbeschränkungen ist er viel zu Hause im Garten. «Mit Kindern wird es nie langweilig, und man muss einfach ein wenig kreativ werden.» Die größte Umstellung bedeuten für ihn fehlende soziale Kontakte. Die pflegt er nun über Telefon oder Video-Telefonie. Rehbein nimmt auch Projekte in Angriff, die daheim länger unerledigt blieben, «wie zum Beispiel das langersehnte Baumhaus zu bauen».

Mitte November hatte das mit dem Song «Stolen Dance» weltweit bekannt gewordene hessische Duo - neben Gitarrist Rehbein noch der Multiinstrumentalist Philipp Dausch - sein drittes Studioalbum «Mind the Moon» herausgebracht, das in Deutschland wieder in die Charts kam.