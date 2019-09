Mit Sogwirkung : Messer-Mord in Harry Holes innerem Zirkel: der neue Nesbø

Harry Hole hat viele Serienmörder zur Strecke gebracht. Diesmal bekommt er es mit einem anderen Täter-Typus zu tun. «Messer», zwölfter Band der erfolgreichen Thriller-Reihe von Jo Nesbø, überrascht zwar aufs Neue, hinterlässt aber auch Fragen.

17. September 2019, 13:02 Uhr

Es gehört zum Standardrepertoire der Harry-Hole-Serie und birgt die Gefahr von Langeweile - also etwas, das Leser von Jo Nesbøs Romanen eigentlich nicht kennen.

Der Mordermittler ist wieder mal ganz unten - allein und verkatert in einem verdreckten Zimmer, im Job strafversetzt, von seiner geliebten Ehefrau wegen eines noch unklaren Fehltritts verlassen.

Doch Nesbø fügt die traurige jüngste Entwicklung des genialen Kriminalbeamten und stets gefährdeten Alkoholikers in einen Handlungsrahmen ein, der das Leserinteresse trotz altbekannter Muster schnell wieder weckt. Auch «Messer», der zwölfte Hole-Band des norwegischen Erfolgsautors, entwickelt Sogwirkung.

Ein brutaler, wahnsinniger Vergewaltiger und Mörder namens Svein Finne, bereits aus dem Vorgängerroman «Durst» bekannt und berüchtigt, treibt wieder sein Unwesen in Oslo. Und eine surreale Szene ganz am Anfang des Buchs lässt vermuten, dass Harry auch diesmal dem Tod zeitweise näher sein wird als dem Leben.

War «Koma» (2013) der wohl raffinierteste Krimi der Hole-Reihe und «Durst» (2017) der blutigste, so ist «Messer» der bisher düsterste, psychologisch fundierteste Nesbø-Thriller. Er rückt den teilweise schon lange bekannten Hauptfiguren so nahe wie noch nie zuvor. «Es ist ein Buch über Harry Holes inneren Zirkel, ein Buch über Intimität - also eine Sache, in der Harry nicht sehr gut ist», sagte Nesbø kürzlich der «Irish Times»

Die seit kurzem mit Hole verheiratete Rakel Fauke, ihr Sohn Oleg, der bodenständige Kriminaltechniker Bjørn Holm, Kommissarkollegin Katrine Bratt, die mysteriöse Kaja Solness - sie werden in einen Strudel gerissen, der nur Tote und Verlierer hinterlassen kann. Neue Figuren kommen hinzu, gleich mehrere Verdächtige für einen furchtbaren Mord treten auf und wieder ab - es ist nicht immer leicht, auf den 575 «Messer»-Seiten den Überblick zu bewahren.

Zumal der Autor mit Rückblenden und Erinnerungsfetzen arbeitet, deren Sinn sich nicht sofort erschließt. Darüber hinaus verstrickt Nesbø seinen Protagonisten in ein verwirrendes Netz amouröser Beziehungen, die nicht immer glaubwürdig wirken angesichts der heruntergekommenen Loser-Existenz des Harry Hole.

Aber natürlich ist der 59-jährige Ex-Rockmusiker Nesbø ein so erfahrener, gewiefter Erzähler, dass die Handlungsfäden schließlich doch zusammenfinden - wenn auch in einem recht konstruierten, nicht gänzlich zufriedenstellenden Finale. Im Abspann würfelt Harry Hole um seine Zukunft. Und wie schon früher fragt sich der Leser, ob hier ein Schlusspunkt dieser 1997 gestarteten, weltweit wegen ihrer Qualität gerühmten, mit rund 30 Millionen verkauften Büchern enorm lukrativen Serie erreicht ist.

Bisher war Hole auch nach schlimmsten Verletzungen und Schicksalsschlägen immer zurückgekehrt. Er hat die grausamsten Serienmörder zur Strecke gebracht - dass sich die explizite Gewalt nach dem Vampiristen-Reißer «Durst» kaum mehr steigern ließ, hat Nesbø erkannt. Mit «Messer» tritt er auf die Splatter-Bremse und präsentiert einen anderen Täter-Typus.

Trotz dieser Neuerungen: Ein wenig überkommt den langjährigen Fan das wehmütige Gefühl, dass die Geschichte des Osloer Ermittlers auserzählt ist. Sein Erfinder hatte zuletzt mit der «Blood On Snow»-Reihe (2015/16) und der insgesamt gelungenen Shakespeare-Adaption «Macbeth» (2018) ja bereits bewiesen, dass es einen Erfolgsautor Nesbø auch ohne Harry Hole geben kann.

- Jo Nesbø: Messer. Ein Fall für Harry Hole. Ullstein, 575 Seiten, 24 Euro, ISBN: 978-3-550-08173-6.