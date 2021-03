Eine Liebeserklärung : Mehr als nur eine Playlist: Der Charme der Musikkassette

Lou Ottens hat eine Generation geprägt. Grund genug für eine Liebeserklärung an seine Erfindung, die Musikkassette.

Flensburg | Erinnern Sie sich an den Film „9 ½ Wochen“? Zwei Szenen daraus genießen bis heute Kultstatus: der Strip, den Kim Basinger Basinger zu „You Can Leave Your Hat On“ hinlegt, klar. Davor aber gibt es den Moment, als Mickey Rourke eine Kassette startet, und zwar auf seinem Nakamichi RX 505 E. Die Kassette kommt kurz aus dem Laufwerk, wirbelt um die eigene ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.