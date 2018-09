Neues Album, neue Tour : Max Mutzke hat früh die Weichen neu gestellt

Der Weg von Max Mutzke hätte auch ganz anders verlaufen können. Aber sein Blick in eine mögliche Zukunft hat ihn umdenken lassen.

von dpa

25. September 2018, 09:36 Uhr

Der Sänger Max Mutzke (37) ist froh über das Scheitern seiner anfänglichen Berufspläne.

Vor rund 20 Jahren habe er mit schlechten Noten die Hauptschule verlassen und in Freiburg eine Ausbildung zum Schlagzeuger begonnen, sagte der in Waldshut-Tiengen im Schwarzwald lebende Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Diese habe er aber rasch abgebrochen: «Miserabler Hauptschulabschluss und Berufswunsch Schlagzeuger war nicht die Kombination, die mich zuversichtlich hat in die Zukunft blicken lassen.»

Er habe dann viel gelernt und sei noch einmal fünf Jahre zur Schule gegangen. Seit dem Abitur 2004 arbeitet er als Profimusiker. Dies mache ihn glücklich.

Mutzke hat im kommenden Frühjahr 15. Bühnenjubiläum. Seine Karriere startete 2004 mit dem Hit «Can’t Wait Until Tonight», den er für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) sang.

Diesen Freitag (28. September) erscheint mit «Colors» sein neuntes Album. Es hat Soulmusik zum Schwerpunkt und covert international bekannte Musiktitel von den 1960er Jahren. Mutzke hat eigenen Angaben zufolge mehr als ein Jahr lang an dem Album gearbeitet. Von Anfang November er geht er deutschlandweit auf Tour.