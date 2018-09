Tragikomödie : Maria Furtwängler als egozentrische Rockmusikerin

Die Schauspielerin steht dieser Tage für den Film «Nachts baden» auf Mallorca und in Göttingen vor der Kamera. Die Dreharbeiten dauern noch bis Mitte Oktober.

von dpa

24. September 2018, 14:04 Uhr

Maria Furtwängler steht als launenhafte und egozentrische Rockmusikerin vor der Kamera. Tijan Marei spielt ihre spießige Tochter, die der Mutter ständig Vorwürfe macht.

Die Dreharbeiten für den Film «Nachts baden» auf Mallorca und in Göttingen dauern noch bis Mitte Oktober, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag mitteilte. Das Drehbuch stammt von Ariane und Frank Zeller. Weitere Darsteller in der Tragikomödie von NDR und ARD Degeto sind Jonathan Berlin, Karsten Antonio Mielke und Harald Schrott. «Nachts baden» soll 2019 im Ersten zu sehen sein.

Furtwängler (52) ist in dem Film die Rockmusikerin Pola, die schon bessere Tage gesehen hat. Marei (22) ist ihre ehrgeizige Tochter Jenny, die BWL studiert und bei der Bachelor-Prüfung glänzen will, allerdings regelmäßig unter Panikattacken leidet. Um Ruhe zu haben, zieht sie sich auf die Finca ihrer Mutter auf Mallorca zurück. Dort hängt Pola allerdings mit ihren Musikern ab, nachdem die Tournee abgesagt wurde. Und bald kracht es zwischen der Mutter, die auf Familie nie großen Wert gelegt hat, und der Tochter, die darunter stets gelitten hat.