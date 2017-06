Soft-Cell-Sänger : Marc Almond wird von «Tainted Love» verfolgt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

Der Hit «Tainted Love» lässt Marc Almond, ehemaliger Sänger der britischen Pop-Band Soft Cell, einfach nicht los. Ständig werde er aufgefordert, den Song zu singen - besonders von Taxifahrern, erzählte der 59-Jährige dem «Zeit Magazin».

«Das passiert mir immer, immer und immer wieder, jede Woche drei- bis viermal.» Manche Taxifahrer riefen sogar ihre Frau an und hielten Almond das Telefon hin. Doch Almond wehrt sich: «Ich singe weder in Taxis noch in Handys hinein.» Selbst wenn Almond das Lied nicht anstimmt, gibt es kein Entkommen. Denn manche Taxifahrer singen dann einfach selbst das Lied an, wenn sie ihn im Rückspiegel erkennen, klagte Almond.

von dpa

erstellt am 28.Jun.2017 | 13:01 Uhr