Neues Album, neue Tour : Lorde kündigt Europatour für den Herbst an

Die neuseeländische Sängerin Lorde (20, «Royals») kommt im Herbst nach Deutschland. Ihre «Melodrama»-Europatournee wird sie im Oktober unter anderem nach München, Köln und Berlin führen, wie die Sängerin nun bekanntgab.

Den Tourauftakt plant die 20-Jährige für den 26. September in Manchester. Konzerte kündigte sie außerdem in weiteren Städten in Großbritannien, den Niederlanden, in Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Schweden und Norwegen an. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe ihrer Tour scherzte Lorde auf Twitter: «Nur 2017 würde jemand eine Tour ankündigen und sich gleichzeitig die Anhörung von (Ex-FBI-Chef) Comey ansehen.»

Am Freitag nächster Woche kommt das von den Fans mit Spannung erwartete zweite Album der Künstlerin auf den Markt. «Melodrama» enthält elf Songs. Über die Wartezeit bis zur Veröffentlichung hatte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur gesagt: «Es ist eine verrückte Inkubationszeit, wo du selbst irgendwie im Fegefeuer stehst.» Man kämpfe als Künstler nicht mehr mit den Songs, «aber die Leute müssen erst noch darüber entscheiden, ob sie so wie du selbst fühlen oder eben nicht».

Mit ihrem Debütalbum «Pure Heroine» war die Neuseeländerin 2013 zum internationalen Shootingstar geworden und hatte zwei Grammys gewonnen.

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 10:02 Uhr