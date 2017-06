Southside und Hurricane : Linkin Park und Green Day bei Zwillingsfestival

vergrößern 1 von 1 Foto: Felix Kästle 1 von 1

Tausende Musikfans in Deutschland machen sich bereit für das Festivalwochenende: Beim «Hurricane» im niedersächsischen Scheeßel und dem Zwillingsfestival «Southside» in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg erwartet die Gäste wieder drei Tage Open-Air-Party.

Insgesamt werden rund 130 000 Besucher bei den beiden Großevents von Freitag bis Sonntag (23. bis 25. Juni) erwartet. Wegen schwerer Unwetter mit Starkregen und Hagel hat der «Hurricane»-Veranstalter allerdings die Festivalgäste gebeten, möglichst erst am Freitag zu kommen. «Damit wir eine problemlose An- und Abreise ermöglichen können, möchten wir alle Besucher, die Ihre Anreise noch nicht angetreten haben, inständig darum bitten, auf eine Anreise am Freitag auszuweichen», schrieb der Veranstalter auf seiner Facebook-Seite.

Zu den wohl bekanntesten Stars unter den über 100 Künstlern zählen die beiden US-Bands Linkin Park und Green Day. Green-Day-Fans dürfen sich auf Songs aus dem neuen Album «Revolution Radio» freuen. Die drei Punkrocker starten am Freitag auf dem «Hurricane» und spielen am Samstag dann in Neuhausen.

Die Rock-Band Linkin Park ist mit ihrem Album «One More light» auf Tour. Nach Blink-182 legt Linkin Park am Samstag auf dem «Hurricane» los und spielt anschließend Sonntagnacht auf dem «Southside».

Zu den bekannteren Musikern zählen außerdem die schwedische Rockband Mando Diao und die britische Indie-Rock-Band Maximo Park. Unter den deutschen Acts sind Indie-Rapper Casper, der Berliner Solo-Künstler Fritz Kalkbrenner, Jennifer Rostock, die Elektropunk-Band Frittenbude und Milky Chance aus Kassel. Das Folk-Pop-Duo um Clemens Rehbein und Philipp Dausch hatte 2012 mit ihrer Single «Stolen Dance» auf YouTube für Aufsehen gesorgt und schwimmt seitdem auf einer Erfolgswelle.

Hurricane 2017

Southside 2017

von dpa

erstellt am 22.Jun.2017 | 14:37 Uhr