Große Namen : Kunstfest Weimar mit Oper von Police-Mitbegründer Copeland

Thüringen will kommendes Jahr sein Gründungsjubiläum vor 100 Jahren groß feiern. Dazu holen sich die Festivalmacher prominente Namen an der Start, so auch den Künstler Anselm Kiefer.

09. Dezember 2019, 18:24 Uhr

Die Uraufführung einer Oper aus der Feder des Ex-Police-Schlagzeugers Stewart Copeland steht beim Kunstfest Weimar im kommenden Jahr auf dem Programm.

Für «Electric Saint» arbeitet der Grammy-Gewinner und Komponist Copeland mit dem Librettisten und Regisseur Jonathan Moore zusammen, teilten die Festivalmacher am Montag in Weimar mit.

Als Koproduktion mit dem Deutschen Nationaltheater soll sich die Oper um die Rivalität zwischen dem Forscher Nikola Tesla und dem oft als Erfinder der Glühbirne titulierten Thomas Alva Edison drehen. Copeland war Schlagzeuger und Mitbegründer der Rockband The Police («Message In A Bottle») um den Sänger Sting.

Das Gründungsjubiläum Thüringens bildet das übergeordnete Thema für das Festival mit verschiedensten Sparten. Das Land feiert 2020 seine Gründung vor 100 Jahren und die Neubildung nach der Wende 1990.

Zu den berühmten Namen, die sich bei dem Festival für zeitgenössische Künste einbringen, gehört auch Anselm Kiefer. Der Kunst-Star werde für «Uraufführung eines Bildes» ein neues Werk schaffen, hieß es. Dieses werde dann mit einem speziell vom Opernsänger Matthias Goerne dafür entwickeltem Liedprogramm vorgestellt. Das Format feierte beim Festival 2019 mit einem Bild von Maler Georg Baselitz Premiere.

Das Kunstfest 2020 soll vom 26. August bis zum 12. September stattfinden. Das Festival war 1990 vom Bund als eine der ersten deutsch-deutschen Kulturinitiativen ins Leben gerufen worden. Seit 2014 ist es ein künstlerisch eigenständiges Festival unter dem Dach des Deutschen Nationaltheaters (DNT) in Weimar.