Abschied : Künstler Vicente Rojo mit 89 gestorben

Der in Spanien geborene und über Jahrzehnte in Mexiko lebende Bildhauser und Maler ist tot. Sein Sohn nennt einer Zeitung die Todesursache.

Mexiko-Stadt | Der aus Spanien stammende mexikanische Künstler Vicente Rojo ist tot. Er starb am Mittwoch zwei Tage nach seinem 89. Geburtstag in Mexiko-Stadt, wie das mexikanische Kulturministerium mitteilte. Rojo sei ein großer Bildhauer und Maler gewesen, sagte Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador am Donnerstag vor Journalisten. „Wir empfinden ihn als s...

