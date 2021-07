Comeback : Kinoverband zufrieden mit erstem Wochenende

Die Besucher komen in die Kinos zurück. Favoriten am Wochenende waren der Actionfilm „Godzilla vs. Kong“, „Conjuring 3“ sowie „Catweazle“ mit Otto Waalkes.

Berlin | Monatelang waren die Kinos wegen der Pandemie geschlossen - nun haben sie wieder geöffnet. Der Branchenverband HDF Kino zeigt sich zufrieden mit den Besuchszahlen am ersten Wochenende. Von Donnerstag bis Sonntag seien rund 830 000 Besucherinnen und Besucher in den Kinos gewesen, teilte der Verband in Berlin unter Berufung auf den Analysedienst Coms...

