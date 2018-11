«No Filter» : Keith Richards spricht über «vielleicht letzte» Tour

Irgendwann geht alles zu Ende. Doch wann der Zeitpunkt genau gekommen ist, sei ungewiss, meint der Gitarrist der Rolling Stones.

von dpa

29. November 2018, 10:08 Uhr

Keith Richards (74) ist mit den Rolling Stones überall auf der Welt aufgetreten, er hat vor Millionen Fans gespielt - und an Ruhestand denkt er nicht. Allerdings wisse man ja nie, wann die Abschiedstournee anstehe.

«Vielleicht ist sie die letzte, ich weiß es nicht», sagte er dem Magazin «Rolling Stone» über die «No Filter»-US-Tour, die im April in Miami beginnt. Geplant sind Konzerte in 13 US-Städten.

Über die Art und Weise, wie die legendäre Band über eine Tournee entscheide, sagte der Gitarrist, es gebe dafür «eine innere Uhr in den Stones». Vor den Auftritten müsse die Band ausgiebig proben, obwohl sie seit Jahrzehnten zusammen auftrete. «Man kann nicht einfach nach neun Monaten losspringen und erwarten, dass alles zusammenpasst.»

Wie bei Zahnrädern müsse alles erst wieder ineinandergreifen. «Es ist so ähnlich, wie ein großartiges Auto auszuparken, nachdem es neun Monate herumstand», so der Musiker, der am 18. Dezember seinen 75. Geburtstag feiert. Auf die Frage, wie er sich körperlich auf eine Tour vorbereite, antwortete Richards unter Lachen: «Ich stehe auf.»