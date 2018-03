Ballett-Legende : John Neumeier bleibt bis 2023 Intendant des Hamburg Balletts

Gerade feierte sein Ballett „Anna Karenina“ Premiere am Bolschoi-Theater in Moskau. Ans Aufhören denkt Neumeier nicht.

von dpa

26. März 2018, 10:26 Uhr

Hamburg | Ballett-Legende John Neumeier wird das Hamburg Ballett bis 2023 leiten. Der 79-Jährige werde seinen 2019 auslaufenden Vertrag um weitere vier Jahre verlängern, teilte die Hamburger Kulturbehörde am Montag mit. Der Vertrag soll gemeinsam mit Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittag im Hamburger Rathaus unterzeichnet werden.

Der gebürtige Amerikaner zählt zu den renommiertesten Choreografen weltweit. Seit 1973 leitet er das Hamburg Ballett, das er zu Weltruhm führte. Compagnien in aller Welt tanzen seine mehr als 150 Choreografien. Gerade feierte sein Ballett „Anna Karenina“ Premiere am Bolschoi-Theater in Moskau.