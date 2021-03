Kinderbuchautor : Jahres-Luchs 2020 geht an Andreas Steinhöfel

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ und Radio Bremen zeichnen Andreas Steinhöfel für sein Kinderbuch „Rico, Oskar und das Mistverständnis“ aus, das im Carlsen Verlag erschienen ist.

Hamburg | Der Kinder- und Jugendbuchpreis Luchs 2020 geht an den Autor Andreas Steinhöfel für sein Kinderbuch „Rico, Oskar und das Mistverständnis“ (Carlsen Verlag). Das teilte die Wochenzeitung „Die Zeit“ und Radio Bremen, die die mit 8000 Euro dotierte Auszeichnung vergeben, am Mittwoch mit. Der Preis soll am 26. Mai per Livestream in Hamburg verliehen wer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.