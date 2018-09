Theaterstück : Hollywood-Star Annette Bening tritt am Broadway auf

Ihre Karriere startete Annette Bening auf der Theaterbühne. Jetzt kehrt die Schauspielerin zurück auf die Bretter, die die Welt bedeuten.

von dpa

21. September 2018, 09:56 Uhr

Hollywood-Star Annette Bening (60) kehrt an den New Yorker Broadway zurück. Die US-Schauspielerin werde im kommenden Jahr in dem Stück «All my Sons» von Arthur Miller auftreten, teilten die Veranstalter am Roundabout Theater in New York mit.

Das Stück handelt von einer Familie, die nach dem Zweiten Weltkrieg fast zerbricht. Die Premiere ist für kommenden April geplant.

Bening hatte ihre Karriere auf der Theaterbühne begonnen, bevor sie mit Hollywood-Filmen wie «American Beauty» oder «Being Julia» weltweit erfolgreich wurde. Seit 1992 ist sie mit ihrem Schauspiel-Kollegen Warren Beatty verheiratet, das Paar hat vier Kinder.