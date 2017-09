Ausgezeichnet! : Goldene Rose für ARD-Film «Terror - Ihr Urteil»

vergrößern 1 von 1 Foto: Julia Terjung 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 09:28 Uhr

Das ARD-Gerichtsdrama «Terror - Ihr Urteil» hat die Goldene Rose gewonnen. Die Produktion wurde am Dienstagabend in Berlin in der Kategorie «TV Movie» mit dem renommierten europäischen Fernsehpreis ausgezeichnet, wie die Europäische Rundfunkunion mitteilte, die den Preis vergibt.

Knapp sieben Millionen Zuschauer hatten im Oktober 2016 das Drama aus der Feder von Ferdinand von Schirach im Ersten mit Martina Gedeck, Lars Eidinger, Burghart Klaußner und Florian David Fitz verfolgt, in dem es um den Prozess gegen einen Kampfpiloten ging. Er hatte eine entführte Passagiermaschine mit 164 Insassen abgeschossen, um damit zu verhindern, dass der Jet in ein voll besetztes Fußballstadion gelenkt wird und 70 000 Menschen tötet.

Drei andere, ebenfalls nominierte deutsche Produktionen gingen jedoch leer aus: in der Kategorie «Comedy» das Format «Kroymann» mit der Schauspielerin und Entertainerin Maren Kroymann, das ebenfalls im Ersten gesendet wurde. In der Kategorie «Entertainment» war die Vox-Reihe «Kitchen Impossible» dabei und in der Kategorie «Children and Youth» die Vox-Serie «Club der roten Bänder», die sich um mehrere Jugendliche und ihre Erlebnisse in einer Klinik dreht.

Insgesamt wurden in zehn Kategorien 40 Produktionen nominiert. Beworben hatten sich 430 Programme von 160 Programmveranstaltern weltweit. Die Goldene Rose, die früher einmal «Die Goldene Rose von Montreux» hieß und zum 56. Mal vergeben wurde, verlieh außerdem noch einen Preis fürs Lebenswerk: Den erhielt die 91-jährige englische Schauspielerin Angela Lansbury, die mit der Serie «Mord ist ihr Hobby» international bekannt wurde.

Goldene Rose