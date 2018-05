Abschied : Gitarrist und Komponist Glenn Branca gestorben

Er prägte den No-Wave-Stil und förderte die Band Sonic Youth. Jetzt ist der Gitarrist Glenn Branca gestorben.

von dpa

15. Mai 2018, 14:20 Uhr

Der Gitarrist und Avantgarde-Komponist Glenn Branca ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 69 Jahren an Kehlkopfkrebs gestorben, schrieb seine Frau Reg Bloor auf Facebook, mit der Branca auch häufig zusammenarbeitete.

«Sein musikalischer Output war ein Bruchteil der Ideen, die er an jedem beliebigen Tag hatte. Sein Einfluss auf die Welt der Musik ist unermesslich», schrieb Bloor. «Er lebte ein erfülltes Leben und bereute nichts.»

Der aus Pennsylvania stammende Branca war für minimalistische Kompositionen und Symphonie-artige Stücke mit schwer verstärkten Gitarren bekannt. Im New York der 1970er Jahre prägte er den No-Wave-Stil mit und veröffentlichte die ersten beiden Alben der Band Sonic Youth. Seine Kompositionen wurden später auch von Kammermusikensembles in London und New York aufgeführt.