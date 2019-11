La differenza : Gianna Nannini: Der kleine Unterschied

Sie steckt noch voller Energie: Auf ihrem neuen Album singt Gianna Nannini vornehmlich über die Liebe. Im nächsten Jahr kommt die italienische Rockröhre auf Deutschlandtour.

Avatar_shz von dpa

20. November 2019, 06:00 Uhr

63 Jahre und kein bisschen leise - mit «La differenza» legt Rocksängerin Gianna Nannini ein neues Studioalbum vor. Seit gut 40 Jahren im Musikgeschäft, brilliert die Italienerin einmal mehr mit ihrer unverkennbaren Reibeisenstimme, rockigen Rhythmen und feinsinnigen Texten.

Zehn Songs hat sie zusammengestellt, los geht's mit dem Titelstück - auf Deutsch «Der Unterschied» -, in dem sie vom Auf und Ab in einer Liebesbeziehung singt. Um «Amore» geht es mehr oder weniger auch in den anderen Liedern, der Schlusssong «Liberiamo» («Befreien wir uns») ist eine italienische Version des Nena-Hits «Liebe ist» von 2005.

Zuletzt hatte «Gianna nazionale», wie sie daheim auch genannt wird, mit «Io e te» («Ich und du») im Jahr 2011 die Top 30 der deutschen Albumcharts erreicht. 2020 wird Gianna Nannini auf große Deutschlandtour kommen.

Schon vor Jahrzehnten hatte sie sich mit Hits wie «Latin Lover» oder «Bello e impossibile» in die Herzen der Fans gesungen. Ihr Debütalbum «Gianna Nannini» hatte die 1956 in Siena in der Toskana geborene Musikerin bereits 1976 vorgelegt. Den internationalen Durchbruch feierte Nannini 1982 im legendären Essener «Rockpalast», dem europaweit übertragenen TV-Konzert.

Bei der Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land sang sie 1990 zusammen mit Edoardo Bennato die Fußballhymne «Un’estate italiana» («Ein italienischer Sommer») und belegte damit in Deutschland Platz 2 der Hitparade. Daheim machte die ebenso eigensinnige wie unkonventionelle Rockröhre auch Schlagzeilen, als sie mit 54 Jahren noch Mutter wurde.