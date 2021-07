Theater : Gelungener Auftakt für Bad Hersfelder Festspiele

Es gibt wieder Live-Theater, auch in Bad Hersfeld. Im letzten Jahr mussten die Festspiele ausfallen, jetzt läuft die Saison wieder an.

Bad Hersfeld | Mit der europäischen Uraufführung der Bühnenversion von „Der Club der toten Dichter“ sind die 70. Bad Hersfelder Festspiele eröffnet worden. Das Publikum erlebte am Donnerstag in der Stiftsruine einen gelungenen Theaterabend. Neben dem Theater- und Fernsehschauspieler Götz Schubert in der Hauptrolle des Lehrers John Keating überzeugten auch die jun...

