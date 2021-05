Krimi : Gabriela Kasperski: „Bretonisch mit Aussicht„

Ein Toter am Strand, eine verschwundene Nonne und eine vergiftete Fischsuppe - das sind die Zutaten für den neuen Bretagne-Krimi der Schweizerin Gabriela Kasperski.

Berlin | Er sollte gerade noch als bretonischer Nationalheld geehrt werden, doch nun liegt der 95-jährige Bernard Sonnett im Nachthemd tot am Strand. Ist der ehemalige Admiral auf dem schmalen Küstenwanderweg unglücklich gestürzt - oder war es am Ende Mord? In Camaret-sur-Mer ist die Aufregung groß. Und ins Fadenkreuz der polizeilichen Ermittlungen gerät un...

