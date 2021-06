Autorin aus Simbabwe : Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Dangarembga

Die simbabwische Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2021.

Frankfurt/Main | Das gab der Stiftungsrat am Montag in Frankfurt am Main bekannt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.